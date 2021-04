Prenádherná Malá Fatra ♥

Malá Fatra patrí medzi štvrtý najväčší národný park na Slovensku. Svojou krásou, vodopádmi, faunou a flórou patrí medzi najnavštevovanejšie.

Moje najobľúbenejšie pohoria a pre mňa často navštevované vrchy či iné prírodné krásy sú v Žilinskom kraji.

Jedným z najkrajších národných parkov je bezpochyby Malá Fatra, ktorá hraničí s našimi Strážovskými vrchmi. Svojimi kopcami, lúkami, prírodou a zvieratami pôsobí veľmi zaujímavo a je turistami často navštevovaná.

Mojím najväčším snom bol Kľak, ktorý som minulý rok absolvovala. Vídala som ho z mojej obce často pri dobrej viditeľnosti. (Lednické Rovne, okres Púchov)

Môj splnený sen

V horúčavách, pri strmých kopcoch sme zdolali Minčol. Z Vrútok to bolo dosť náročné ale nakoniec som to aj s rodičmi a bratom dala.

Najväčší vodopád Malej Fatry je Šútovsky vodopád s výškou 38 m. V blízkosti sa nachádza jazero Šútovo, ktoré poskytuje v lete príjemné osvieženie.

Šútovské jazero

Šútovský vodopád

Najznámejším minerálnym prameňom Malej Fatry je prameň v meste Rajecké Teplice.

V Národnom Parku Malá Fatra sa nachádza viacero jaskýň, ktoré ešte nemám pochodené ale aspoň sa mám na čo tešiť.

Terchová a jej okolie ponúka množstvo krásnych turistických trás. Jánošíkove diery, rozhľadňa Terchovské srdce, Veľký a Malý Rozsutec (ktoré mám v pláne), Vratná Dolina, Zázrivá, Osnica a mnohé iné.

Je známa svojou tradíciou k folklóru. Každoročne sa tu koná folklórny festival Jánošíkove dni. Tiež je mojím snom zúčastniť sa ho, keď situácia dovolí.

Vratnú dolinu plánujem navštíviť znova. Podľa fotiek asi zistíte prečo.

Chleb a tie krásne výhľady :D

Veľký Kriváň, hmla a prichádzajúci dážď

Lanovka

Jánošíkove diery

Rozhľadňa Terchovské srdce

Moje obľúbené jedlo ♥

Malá Fatra sa delí riekou Váh na Lúčanskú Malú Fatru a Krivánsku Malú Fatru. Lúčanská Malá Fatra začína vrchom Kľak. Najvyšším vrchom Lúčanskej Malej Fatry je Veľká Lúka (1 475 m n. m.). Veľký Kriváň je zasa najvyšší vrch Krivánskej Malej Fatry.

Plánujem navštíviť hrad Strečno, z ktorého sú vraj nádherné výhľady.

V Malej Fatre astie množstvo vzácnych rastlín. Tou najznámejšou je Poniklec Slovenský.

Včera sme s rodinou navštívili obec Turie, kde sme pokračovali po modrej značke až na vrchol Čipčie (926 m. n. m.). Prechádzka trvala cca hodinku pomalým tempom a na vrchole sa nám naskytli krásne výhľady na Rajeckú kotlinu. Normálne sme sa čudovali, že nebol výhľad na Kľak, ktorého zakrýval iný vrch. Kľak je väčšinou vidno všade a svojím špecifickým tvarom ho nikdy neprehliadnem. Videli sme zasnežené Martinské hole, ktoré sú známe svojím lyžiarskym strediskom. Na vrchole je drevená lavička, kde je možnosť oddychu a krásneho výhľadu. Vyšlo nám slnečné počasie. V obci Turie sme videli tabuľu Bio farma, tak samozrejme, že sme sa tam išli pozrieť, ale žiaľ v nedeľu mali zatvorené. Možno nabudúce.

Cestou na Čipčie po modrej značke

Lavička na vrchole

Moji rodičia

Nádherné výhľady

V blízkosti je možnosť navštíviť Lietavský hrad vo výške 635 m. n. m. Nedávno sme boli v Lietavskej Svinnej na hojdačke. Po strmom kopci na vrchu sa nachádza veľká hojdačka s výhľadom na hrad. Ja som sa však neodvážila odhúpať. Bála som sa tej výšky. Ale dnes už by som to asi dala. Ťažko povedať. Počula som, že už ju odrezali. Neviete, či je to pravda?

Lietavský hrad

Hojdačka, na ktorú som sa neodvážila

Svoj nedeľný výlet sme zakončili na zmrzline v Štiavníku, ktorá bola vynikajúca a stála za tú dlhú radu.

Tvarohovo-višňová zmrzlinka

Priamo v Žiline sa nachádza rozhľadňa na Dubni, ktorú som navštívila minulý rok. V okolí ich je množstvo a peknú prechádzku a výhľady ponúka aj rozhľadňa Divinka pri Žiline.

Ešte mám toho veľa pred sebou a teším sa na všetky krásne miesta, nie len v Malej Fatre, ale po celom Slovensku.