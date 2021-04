Bol socializmus lepší ako súčasná demokracia?

"Žilo sa nám lepšie vtedy. Bola som spokojnejšia. Ľudia sa menej rozprávajú, stretávajú. Viacej si závidíme ako doprajeme. "

V dnešnom článku by som vám rada predstavila moju babku, ktorá sa narodila 18. mája roku 1952 a urobila s ňou rozhovor o dobe mne veľmi neznámej ale zaujímavej a často ľuďmi riešenej.

Aké boli povojnové roky, v čom vás ovplyvnila 2. svetová vojna?

Nebol toaletný papier, používali sme noviny. Záchod sme mali vonku, tzv. latrínu, ktorú máme dodnes. Mali sme svoje sliepky ale už asi 10 rokov nemáme. Mali sme kačice, husi, zajace ale to 20 rokov dozadu. V lekárni mali dobrú čokoládu, ktorá mala tak jeden centimeter. 1 korunu stála sójová tyčinka. Mala som dedka a bývali sme v Hloži a on, keď išli Rusi cez Hložu, ich musel ubytovať a ja som sa až neskôr potom pýtala, prečo nás volajú Rusi.

Ako sa žilo počas obdobia socializmu vo vtedajšej ČSR?

V živote som nemala mixér, dodnes ho nepoužívam. Neboli mikrovlnky, v televízii boli len dva programy 1 a 2. V domácnosti sme kúrili drevom, nebol plyn. Do práce som chodievala peši alebo na bicykli. Od 16 rokoch pracujem. Pracujem hádam 52 rokov. Boli iba platne a tam sme varili. Strechu sme mali v horách so slamy. Za koronu sme mali vstupné na zábavu, hrala tam živá hudba. S mužom sme sa spoznali, keď som mala 19 rokov v Slatinách na zábave. Išiel na motorke s bratrancom. Zaujímal ma skôr vzhľad ako vnútro, dnes je to inak.

Je pravda, že mal každý prácu?

Pravdaže, mal. Pracovala som 34 rokov v Belušských Slatinách ako pomocná pracovníčka v kuchyni, kde pracujem v súčasnosti, kedy už som dôchodkyňa.

Je pravda, že ľudia mali byty zadarmo, resp. lacnejšie?

Neviem, keď som nebývala na bytovke? Moja sestra pracovala v strojárskej spoločnosti a mala od nich byt.

Bol dostatok ovocia, zeleniny?

Museli sme čakať v radoch, keď si niečo chcela. Moja mama pestovala zemiaky, cibuľu, rajčiny. Nasadila si do okna semiačka a mali sme.

Ako si vnímala zákaz cestovania do západných krajín?

Však som nebola nikde. (smiech). Za slobodna som bola v Prahe na týždeň, keď som mala 18 rokov. Rada som chodila nakupovať do Trenčína, Žiliny a do Považskej Bystrice. Všetko okolie som pochodila.

S kostolmi to bolo ako, smela si sláviť svätú omšu?

Áno. Musela som chodievať do vedľajšej dediny, nemali sme ani bicykel. Často som prišla neskoro.

Bolo dovolené čítať knihy, ktoré kritizovali režim?

Mňa knihy ani nezaujímali. Pásla som husi, kravy, nebol nato čas.

Ako sa žilo bez mobilov a vymožeností, ktoré máme dnes?

Ani v súčasnosti na ňom neviem robiť. Viem len zdvihnúť telefón, keď mi niekto z rodiny volá. Na dedine sme sa medzi sebou rozprávali, nie ako ľudia dnes. Nemali sme ani pevnú linku, svokra zo Slopnej mala, tá ešte žije, v decembri bude mať 90 rokov.

Aká bola politická situácia, dôvera voči politikom?

Mňa politika nezaujímala.

Bola ČSSR potravinovo sebestačná?

Na roli sme mali všetkého dostatok. Všade sme museli čakať. Mali sme čiernobiely televízor neskôr. Manželovmu kamarátovi sme sa boli pozrieť na Winetoa, čo bol prvý zážitok s televízorom.

Boli potraviny zdravšie?

Vtedy bolo bio, keď sa robilo na roli. Nič sa nestriekalo, nepoužívala sa chémia. Mali sme svoje jablká, hrušky, slivky, ríbezle, jahody či orechy. Chodili sme do hory na hríby, na lesné maliny a jahody.

Boli potraviny lacnejšie?

Neviem to porovnať, keďže máme teraz inú menu. Za malý peniaz (cca 100 korún) som nakúpila veľa. Zarábala som na tri zmeny v Gumárňach 3 500 tisíc a v Makyte som mala menej.

Žilo sa viac ekologicky s porovnaním v súčasnosti?

Mlieko bolo v skle, v konvičkách. Ja som dievča z dediny. Žili sme skromne. Salámy, syry, jogurty nebývali v plastoch. Manžel mal rád loveckú salámu. Väčšinou sme jedli zajačie mäso alebo sme zabili ošípané.

Bolo veľa chorôb aké sú dnes?

Ľudia boli zdravší a ja som ani nechodievala k doktorovi, keď som nemusela. Dnes som zdravá ale 20 rokov beriem lieky na štítnu žľazu. Som vdova už 21 rokov. Môj nebohý muž bol dva roky na vojne v Topoľčanoch.

Aký máš názor na súčasnú pandémiu, zaočkuješ sa?

Aby odišla čím skôr. Nemám kedy, som stále v robote. Asi nie ale vnuci ma tam prihlásia. Moja svatka má už po prvej vakcíne a nemá žiadne vedľajšie účinky.

Rada by som tému rozobrala hlbšie a preto prikladám rozhovor s mojím otcom, ktorý sa narodil 15. júla 1973, keď boli biele čerešne.

Aký máš názor na obdobie socializmu?

Že konečne zanikol, som rád. :) Je síce pravda, že všetci mali prácu ale bola obmedzená sloboda prejavu, sloboda cestovania, vierovyznania. Bol nedostatok tropického ovocia, toaletného papiera. Keď si chcela nejaký výrobok, napríklad bicykel, tak všetko po známostiach. Každý si doma dopestoval, choval hydinu, lepšia dostupnosť bývania. Ľudia sa ľahšie dostali k bývaniu, nemuseli sa tak zadlžovať, boli napríklad manželské pôžičky. Každý musel pracovať, pokiaľ nie, bol by zatvorený ako príživník režimu. Ľudia boli zatváraní, keď im rodinní príslušníci emigrovali, a tí čo tu zostali boli vypočúvaní a zhabali im majetky. Kňazov zatvárali a posielali do uránových baní. Ľuďom brali role, stroje. Pokiaľ niečo niekto choval, musel odovzdávať štátu neputát. (Ak si mal sliepky, musel si dať štátu nejaké vajcia).

Ako teba konkrétne ovplyvnil politický režim?

Ja som ešte nemal právo voliť. V škole sa nás pýtali, či veríme v Boha a či chodíme do kostola. Chodil som na gymnázium. Ku knihám si sa dostal len k tým, čo vydávali komunisti. Ľudia chodili tajne do kostola, tí ktorí boli v strane. Bolo menej vysokých škôl, menšia možnosť vzdelania pre obyčajných ľudí.

Žije sa ti lepšie dnes alebo predtým?

Teraz je väčšia dostupnosť všetkého. Niektorí ľudia si slobodu a demokraciu zamieňajú s anarchiou. Môžem slobodne vyjadriť svoj názor, bez toho aby ma niekto perzekuoval.

Je pravda, že ľudia ktorý v 89 štrngali a chceli zmenu, dnes socializmus uznávajú?

Ako ktorí. Ľudia chceli zmeniť systém ale sami sa nezmenili. Ovládla ich túžba za peniazmi.

Korupcie, škandály, kam sme sa to dostali?

Ako to vnímam ja? Ťažko. Neviem si predstaviť ako ľudia fungovali v takom režime. My máme slobodu, môžeme cestovať, čítať, máme dostupné vzdelanie. Máme demokraciu. Ostali však ľudia ľuďmi? Neboli ľudia kedysi láskavejší, slušnejší a odolnejší?