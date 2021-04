Čo môže spôsobiť zlé stravovanie?

Vnútorný pocit pohody plynie zo sebaprijatia. Keď sa neznášate, máte voči sebe len výčitky, obvinenia a opovrhnutie, tak skôr či neskôr musí prísť depresia,“ vysvetľuje psychiatrička

Zdravie je dar.

Na svete je množstvo chorôb od fyzických až po psychické. Môžeme sa s nimi stretnúť, buď tak, že danú chorobu máme alebo ju prežíva blízka osoba. Je preto nevyhnutné vedieť o nich čo najviac, aby sme v situácii, keď treba urýchlene konať, vedeli ako reagovať.

V tomto článku sa zameriam hlavne na choroby súvisiace so stravou, aj keď príčin vzniku môže byť omnoho viac ako je nevhodné stravovanie.

Celiakia

Celiakia je choroba spôsobujúca negatívnu reakciu na glutén, bielkovinu, ktorú nájdeme v pšenici, jačmeni a raži. Treba ju včas liečiť, aby pacient predišiel neschopnosti tenkého čreva vstrebávať živiny do krvi. Ľudia trpiaci celiakiou musia úplne vylúčiť lepok zo stravy. Lepok sa nachádza napríklad aj v pive. Môžu trpieť intoleranciou lepku a takisto aj alergiou na pšenicu, kedy lepok úplne vynechať nemusia ale nemali by konzumovať potraviny, ktoré im spôsobujú zlú reakciu imunitného systému.

Je bezlepková diéta vhodná pre zdravých ľudí?

Názory sú odlišné ale najčastejšie sa píše, že zdravý človek, by nemal vo svojej strave vynechávať lepok. V dnešnej dobe je to trend. Ľudia si myslia, že bezlepkové jedlá sú zdravšie ale nie vždy to tak musí byť. Vynechávanie lepku môže viesť k rôznym chorobám, dokonca až k vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Vzniká deficit železa, vitamínov skupiny B, vápniku a zinku.

Pre lepšie pochopenie prikladám rozhovor s mojou dlhoročnou kamarátkou, ktorá zistila pár rokov dozadu, že trpí Celiakiou.

Ako si zistila, že máš celiakiu?

Zistila som to, keď mi v škole začalo bývať často zle. Mala som kŕče v bruchu, hnačky, bola som aj unavená a v škole sa mi na učenie sústrediť nechcelo. Ďalším mojim príznakom bola bledosť (učiteľka na hodine matematiky si myslela, že beriem drogy). Dosť som čítala článkov na internete o Celiakii. Vtedy som sa nad tým len zamyslela ale na vyšetrenie som nešla. Až keď môj zdravotný stav bol na tom horšie, zdôverila som sa priateľovi, ktorý mi sám povedal, že isto mám celiakiu. Jeho mama mala totiž tie isté príznaky čo ja. V tom momente som to začala riešiť.

Aké vyšetrenia si musela podstúpiť?

Jedného dňa som išla k mojej obvodnej a povedala jej o mojom probléme. Vymenovala som jej všetky príznaky a na rovinu povedala, čo si myslím, že to môže byť. (ona sa, len zasmiala a vyšetriť ma nechcela. Vraj je to dedičné a moji rodičia bezlepkovou diétou netrpia). Samozrejme, že ja som na tom trvala a vyšetrenie mi nakoniec spravila. Zobrala mi krv a poslala do laboratória. Výsledky prišli v priebehu týždňa. Obvodná mi osobne zavolala a povedala, že mám prísť k nej. Na stole som uvidela papier (boli to moje výsledky) a v ňom veľký otáznik. V duchu som si povedala, že čo bude ďalej, ak tu celiakiu naozaj mám? Doktorka mi oznámila, že sa musím objednať na gastroenterológiu , aby mi potvrdili Celiakiu. (na gastre vám strčia do hrdla hadicu s kamerou, ktorá vám potvrdí, či celiakiu máte, alebo nie). Toto vyšetrenie najpríjemnejšie nie je.

Čo všetko máš odporúčané jesť?

Jesť môžem všetko, čo neobsahuje lepok. Konkrétne, čo môžem jesť je ryža, zemiaky, cestoviny (samozrejme bez lepku), všetky druhy mäsa (v kuracom mäse je tiež lepok, ale nie v takom množstve, ktoré vám môže ublížiť), vajcia, kukurica, šošovica, fazuľa... (ak by ste si neboli istí, čo jesť môžete, vzadu na obale je napísané, či obsahuje daná potravina lepok alebo nie. Ak tam bude napísané obsahuje "stopy lepku" to znamená, že mohli pracovať aj s lepkom a nejakým spôsobom sa do tej potraviny mohol dostať. Ale škodlivé pre tvoje zdravie to určite nie je. Ja osobne ich normálne zjem. Lebo lepok je aj v koreninách ako je napr. škorica. Ak by som sa mala podľa toho riadiť, tak nemôžem jesť nič.

Čo naopak jesť nemôžeš?

Nemôžem jesť pečivo, chlieb, cestoviny, (jačmeň, pšenica, raž, ovos) , keksíky, cereálie, tarhoňu, kuskus, mäsové výrobky ako sú salámy, šunky, pašteky (pokiaľ neobsahujú znak prečiarknutého klasu, ktorý označuje bezlepkovosť). Zelenina, syr, mäso, ktoré sú obalené v múke a strúhanke. (Ak v lete pôjdete na zmrzlinu, nemali by ste jesť ani kornútok, ani zmrzlinu, ktorá obsahuje keksíky alebo inú sladkosť s lepkom). Šaláty, kde sú opečené chlebíčky ale aj jogurty, kde sa nachádza musli. Omáčky a polievky zahustene múkou.

Je bezlepková strava drahšia alebo je to fám?

Určite je drahšia. Bezlepkový chlieb v obchode stojí okolo štyroch eur, zatiaľ čo chlieb s lepkom okolo jedného eura. Bezlepková strúhanka je tiež drahšia s porovnaním s obyčajnou strúhankou. (Celiatici dostávajú na predpis múku, ktorú si môžu kúpiť za 0,40 eur a tak si piecť bezlepkové pečivo doma. Ušetria kopu peňazí. Samozrejme je možné variť aj bezlepkové jedlá za pár eur.

Zvykla si si vynechať lepok vo svojej strave?

Zo začiatku to bolo ťažké. Milujem keksíky ako sú 3bitky, sušienky, atď. Taktiež aj zákusky ako veterník, punčový rez. A čo bolo najťažšie? Vzdať sa čerstvého a chrumkavého pečiva priamo z pece...to bolo asi najťažšie. Ale po čase som si zvykla. Začala som chodiť pravidelne na stolicu, lepšie a zdravšie sa cítila a nemala som nafúknuté brucho ako balón. (Myslím si, že bezlepkovou stravou človek aj schudne. Ale ťažko povedať. Ja osobne som schudla 5 kg).

Intolerancia laktózy

Túto poruchu stravovania by som vám rada priblížila prostredníctvom rozhovoru s jednou mladou slečnou z mojej rodiny.

Čo znamená intolerancia laktózy?

Ja mám bezlaktózovú intoleranciu, chýba mi enzým laktáza, ten sa dá doplniť v tabletkách napr. Ja si to vysvetľujem tak, že ten enzým pridávajú do klasických mliek a sú teda delaktózované. Napr. Rajo - obsahuje mlieko a enzým laktázu = bezlaktózové mlieko.

Ako si zistila, že máš intoleranciu laktózy?

No mne sa to začalo prejavovať tak, že ma strašne bolievalo brucho niekoľko rokov, je dosť možné, že to mám od úplného detstva. V cca 18-19ke sa to zhoršilo, tie bolesti boli intenzívnejšie, bola som nafúknutá a stále ,,upchatá'' doslova až týždeň, čo som nebola na wc. Potom keď sa to spustilo, tak som bola zase presný opak. A v tomto období, keď sa to extrémne vyvrcholilo som pravidelne odpadávala ráno od kŕčov a z toho, že sa mi nedalo ísť na wc. Vtedy som to začala riešiť viac a zistili mi laktózu, odvtedy už to veľmi nemávam, keď si dávam pozor.

Čo všetko nemôžeš konzumovať?

Nemôžem nič, kde je mlieko, len delaktózované veci. V prípade iba tej bezlaktózovej, mne osobne (to tak nemá každý), nerobia problém až tak údené syry, kozí syr/ovčí a tie dlhozrejúce syry. Tam však treba dať pozor na kvalitu.

Máš aj alergiu na mliečnu bielkovinu?

Potom je ešte alergia na mliečnu bielkovinu, čo je horšie. Prejavuje sa to tiež bolesťami bruška a zápchou, má to dievčatko v priateľovej rodine. A ona vlastne môže len alternatívne mlieka a nemôže ani bezlaktózové veci. Nachádza sa to v rôznych keksíkoch, niektorých rožkoch, v chlebe, nehovoriac jogurty, syry. Alergia na mliečnu bielkovinu, to je vlastne všetko kde je akékoľvek mlieko - lebo mliečna bielkovina je napr aj v niektorých múkach alebo tak. V tomto prípade môže len tie alternatívne mlieka ako je Alpro, ovsené, koosové a tak. To vlastne nie sú nejako že mlieka, ale také ,,nápoje''. Intolerancia na laktózu - musíš konzumovať bezlaktózové, ale môžeš aj alternatívne, závisí čo ti viac vyhovuje. Mliečna bielkovina = alergia na všetko, kde je mlieko.(aj na bezlaktózové)

Je bezlaktózová dieta drahšia?

Je drahšia, keby to konzumuješ tak ako normálny človek, ale tým, že vieš že je ti z toho zle, tak sa vyhýbaš aj náhradám. Čiže mlieka pijem menej, syrov jem málo a keď si zdravý a nemáš takúto diétu tak sa neobmedzuješ. Keď máš intoleranciu tak obmedzíš tu konzumáciu a je ti to vzácne, takže nevadí ani, že si priplatíš za to občas, nie je to teda až tak drahšie. Keby chceš tieto syry jesť dennodenne a nechceš sa tomu prestať vyhýbať, tak je to dosť drahé. Jedno bezlaktozové mlieko stojí 1,19€ čo je 2x viac ako bežné mlieko. Jogurty sú tiež drahšie. Kocka syru, ako eidam neviem 250g možno to čo býva vo vákuovom balení stojí aj 4€ a máš z toho 2 vyprážané syry.

Bulímia

Človek trpiaci bulímiou má poruchu príjmu potravy, kedy trpí buď hladovaním alebo nadmerným príjmom potravy, následne jeho vyvrátením. Toto ochorenie sa najčastejšie spája s psychickými ťažkosťami. Trpia ňou často mladé ženy/dievčatá, ktoré majú nízke sebavedomie, úzkosť, nervozitu či dlhodobý stres.

Anorexia

Anorexiou trpia často dievčatá vo veku 13 - 15 rokov. Mentálna anorexia môže vzniknúť vtedy, keď sú na dieťa kladené vysoké nároky. Musíš vyštudovať, musíš toto, hento. Dieťa zažíva úzkosť a môže stratiť sebavedomie. Deti, ktoré sú nespokojné so sebou, začínajú neprimerane hladovať alebo vyvíjať nadmernú fyzickú aktivitu. U mladých dievčat môže dôjsť až ku amenorei - strate menštruácie. Po odporúčaní psychiatra či pediatra, môže byť pacient odporučený na liečbu v nemocnici, kde sa učí normálnemu stravovaniu.

Obezita

Nadváha a už horšia obezita je veľmi vážne ochorenie nielen na Slovensku. Príčiny môžu byť rôzne. Buď také, ktoré človek ovplyvniť môže, alebo také, ktoré ovplyvniť nemôže.

Medzi príčiny, ktoré človek ovplyvniť môže patrí: nadmerné konzumovanie nezdravých jedál, prejedanie sa, konzumácia sladkých vôd, nedostatok spánku, dlhodobý stres, nedostatočný výdaj energie, nadbytok soli či deficit konzumácie ovocia a zeleniny.

Medzi takzvané neovplyvniteľné príčiny patrí: genetika, chronické ochorenia, lieky, ktoré podporujú chuť do jedla (hormonálna antikoncepcia, antidepresíva), metabolické vplyvy a psychické faktory (depresie, úzkosti, stresy).

Nadváha a obezita môžu spôsobiť množstvo chorôb ako sú zvýšený cukor v krvi, nádorové ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, predčasné úmrtie.

Cukrovka

Známa, čo trpí cukrovkou, mi vždy povie, že sa v jedle neobmedzuje, čo je ale veľmi zlý príklad.

Cukrovka sa prejavuje zvýšením cukru v krvi, čo je následkom poruchy organizmu produkovať a využívať hormón inzulín. Vyskytuje sa v rôznom veku a poznáme jej dve formy.

Diabetes prvého typu

Vyskytuje sa najmä u detí ale aj u dospelých. Inzulín sa produkuje v nedostatočnom množstve. Ide o autoimunitné ochorenie.

Diabetes druhého typu

V tomto prípade má organizmus zníženú citlivosť na inzulín, ktorého sa produkuje zbytočne veľa. Tento typ cukrovky môže vzniknúť u ľudí trpiacich nadváhou. Pri správnom diagnostikovaní treba schudnúť, brať predpísané lieky a dodržiavať prísnu diabetickú diétu.

Pacient v prípade vysokého cukru v krvi môže byť dehydrovaný, mať nízky tlak, pociťovať nevoľnosť, únavu, slabosť. Môže zvracať, mať kŕče, poruchy vedomia a to najhoršie, zostať v kóme.

Ako žiť s cukrovkou ?

Cukrovka sa dá pri dobrom stravovaní a diétach zvládnuť aj bez liekov. Niektorí pacienti však správnu kombináciu liekov potrebujú. V prvom prípade je potrebný inzulín.

Treba si pravidelne kontrolovať hodnotu glukózy v krvi. Jedlo, lieky, alkohol alebo stres môžu spôsobiť zvýšený (hyperglykémie) či znížený (hypoglykémie) cukor.

Najlepšie ako zvládať život s cukrovkou je diabetická diéta.

U ľudí s nadváhou sa odporúča zvýšenie fyzickej aktivity. Vhodná je aspoň denná prechádzka v prírode. Treba sa pravidelne stravovať, čo znamená, že diabetik by mal jesť pravidelne v menších množstvách minimálne päťkrát za deň. Pozor si treba dať na vynechávanie jedla hlavne pred užívaním liekov. Obmedziť by sa mali nezdravé jedlá a vhodné sú rastlinné oleje, rybie tuky, esenciálne mastné kyseliny. Odporúča sa konzumácia ovocia a zeleniny. Vhodné sú DIA výrobky, ktoré však obsahujú vyšší tuk. Aj pre zdravého človeka je veľmi potrebný primeraný pitný režim. Čistá voda, tekutiny s nízkym obsahom cukrov, nesladené čaje.

Histamínová intolerancia

Ak nemáte potravinovú alergiu, celiakiu či inú potravinovú intoleranciu a vaše príznaky sú únava, opuchy slizníc a kože, tráviace problémy či svrbenie, môže ísť o histamínovú intoleranciu. Po konzumácii niektorých potravín máte rôzne prejavy, ako sú začervenané opuchy, hnačka, bolesti brucha, ťažkosti s dýchaním, bolesti hlavy, zmena krvného tlaku.

Pri trvalej, chronickej forme HI je potrebná jej diagnostika. Alergológ vykoná jednoduché vyšetrenie z krvi, ktorým sa stanoví aktivita enzýmu DAO.

V prípade HI ide o nerovnováhu medzi histamínom a enzýmom DAO (enzým diamínoxidáza). Histamín slúži na aktiváciu nervového systému, DAO sa nachádza v tenkom čreve a slúži na rozkladanie histamínu. Jeho nedostatok vedie k hromadeniu histamínu, dostaví sa reakcia podobná alergii.

Treba sa vyhnúť jedlám, ktoré prešli fermentáciou alebo kvasením. Nemal by sa konzumovať alkohol, syry, mliečne výrobky (kyslé/acidofilné mlieko), ryby, údeniny, zelenina (kyslá kvasená kapusta), ovocie, pizza, čokoláda.

Vhodná liečba je dodržiavanie histamínovej diéty a uprednostnenie čerstvých potravín pred konzervovanými. Vhodnými potravinami sú zemiaky, ryža, cestoviny, obyčajné mlieko, cesnak, cuketa, brokolica, jablká, čisté maslo, čistý rastlinný olej, mäso iba čerstvé, čerstvé vajcia, čistá voda. Ďalším krokom je užívanie výživových doplnkov, ktoré obsahujú enzým diaminooxidáza.

Problémov so stravovaním je v dnešnej dobe neskutočné množstvo. Ja som sa však zamerala na tie mne známejšie. Poznám veľa ľudí trpiacich niektorou z týchto chorôb a nie je to sranda. Človek by si mal svoje zdravie vážiť a starať sa oň. Či už zdravším stravovaním, kvalitným spánkom alebo elimináciou stresu.

V určitom veku som sa rozhodla žiť zdravšie, chcela som sa cítiť a vyzerať zdravo. Obmedzila som cukor, sladké vody, koláče sladím minimálne. Jem viacej ovocia a zeleniny. Vyhýbam sa nezdravým jedlám ale občas si ich doprajem. Nie je to o obmedzovaní ale o tom, nájsť vhodný spôsob, ktorý ti vyhovuje. Pohyb v prírode milujem a preto som spojila príjemné s užitočným. Dnes sa cítim skvelo a som so svojím telom spokojná. Nemám žiadne ťažkosti a som zato veľmi vďačná.

Lysá pod Makytou. (Silvia Vajdíková)