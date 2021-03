Ako sa nezblázniť počas pandémie, zákazu cestovania, zhromažďovania,....

Podajme pomocnú ruku tomu, kto má problém stať, nech pred tou dobou rýchlou srdce víťazí. Všetko sa nám raz vráti o deň o roky, pomôžme vždy chorým, pomôžme aj chudobným. Ščamba

Mnohí sa môžeme v súčasnosti cítiť ako vo väzení. Zákaz zhromažďovania sa, cestovania, návšteva kina či divadla. Zákaz nakupovania oblečenia v kamenných obchodoch. Zákaz navštevovania rodiny, kamarátov. Zákaz spoznávania iných krajín či miest mimo okres. Zákaz ubytovania sa v hoteloch/chatách. Zákaz navštevovať reštaurácie okrem možnosti zobrať si jedlo so sebou. Zákaz zúčastňovania sa bohoslužieb. Zrušené vyučovanie študentov, výlety či stužkové slávnosti. Homeoffice či online vyučovanie. Neustále zvyšovanie nakazených/chorých hospitalizovaných pacientov. Slabá vidina zlepšenia do budúcna. Po čase to začne liezť poriadne na nervy. Čo si budeme klamať a tváriť sa, ako nám to všetko vyhovuje. To zlepšené ovzdušie a oddýchnutí ľudia zrejme nestačia. Samozrejme nezabúdajme na všetkých lekárov a dobrovoľníkov, ktorí často na úkor svojho voľného času bez nároku na honorár či s ním, pomáhali so zlepšením tejto situácie.

Pozrela by som sa aj na druhú stranu. Čo všetko človek môže a nie je mu to odopreté? Rozobrala by som pár mojich hobby, ktoré praktizujem aj mimo karantény, covid 19, lockdownu.

Žiť v harmonickej, usporiadanej rodine je pre vývin človeka veľmi dôležité. Mať rodičov, ktorí aj z mála urobia pre deti nemožné, je dar. Prísť po dlhom únavnom dni s pocitom, že ma doma čakajú ľudia, na ktorých mi záleží. S rodinou človek žije denne a je veľmi potrebný vzájomný rešpekt, pochopenie, komunikácia.

(Silvia Vajdíková)

Počas dní. kedy napríklad prší, môžeme využiť čas efektívne a pustiť sa do domácich prác. Pre mnohých nič moc ale aj to môže byť zábava.

Čas na varenie, pečenie, kávičkovanie? Môžeme skúšať nové recepty, triky, zlepšovať sa a tak potešiť rodinku skvelým koláčikom či dobrým obedom.

Vianočka (Silvia Vajdíková)

Moravské buchty (Silvia Vajdíková)

Celozrnný chlieb (Silvia Vajdíková)

Čas na množstvo neprečítaných kníh? Veď čo je viac ako dobrá knižka, k tomu kávička a sladký koláčik?

(Silvia Vajdíková)

(Silvia Vajdíková)

Milovníci filmov a seriálov si určite prídu na svoje. Netflix, HBO ponúkajú množstvo skvelých tém, kedy si človek môže zlepšiť cudzí jazyk.

Žijeme v modernej dobe, kde máme prístup k množstvu svätých omší. Stačí si len vybrať poprípade je možná svätá spoveď po dohode s kňazom.

Čas si môžeme nájsť aj na rozvoj seba samého. Naučiť sa nový cudzí jazyk či zlepšiť sa v literatúre? Je to na každom z nás.

Mojou novou záľubou sú rastliny. Vždy som mala rada kvietky v prírode a jar je moje obľúbené ročné obdobie. Vedia skrášliť priestor a dodať mu nový život.

(Silvia Vajdíková)

V neposlednom rada by som rada spomenula našu krásnu prírodu na Slovensku. Vodopády, skalnaté masívy či obyčajné vrchy. Máme možnosť spoznať viacej okres, v ktorom žijeme. Ľudia žijúci na dome to majú počas karantény jednoduchšie ale buďme vďační aspoň zato málo, čo zakázané nie je.

Chápem a súcitím s každým koho táto pandémia poznačila v nie veľmi pozitívnom slova zmysle. Úmrtie rodinného príslušníka, strata zamestnania, depresie? Politická kríza ?

Za každého jedného z vás sa úprimné modlím a želám každému, aby bol hlavne zdravý, šťastný a spokojný so svojim životom. ♥