Je vegetariánstvo/vegánstvo dobré pre človeka/živočíchy/prírodu?

Životný štýl vegetariána/vegána je založený na spolunažívaní a zdieľaní tejto planéty so všetkými jej tvormi a vzájomnom rešpekte.

V prvom rade je dobré povedať, že vegetariánstvo/vegánstvo je zdravšie, ekologickejšie a etickejšie.

Vegetariáni a vegáni sú ľudia, ktorí nejedia živočíšne výrobky. Buď iba mäso (vegetariáni), alebo všetky potraviny pochádzajúce od zvierat, ako sú mlieko, vajcia, med (vegáni).

Medzi najčastejšie dôvody patrí zdravie, láska k zvieratám a dopad na životné prostredie.

Obdivujem ľudí, ktorí sa snažia žiť priateľsky k ostatným živočíchom na tejto Zemi. Záleží im na podmienkach, v akých zvieratá vyrastajú. Akékoľvek nevhodné správanie voči nim odsudzujú. Patria sem ZOO, cirkusy, kde veľakrát nemajú vhodné podmienky na dôstojný život.

Motivácia, ktorá ich vedie k tomu štýlu, sa často líši. Zníženie utrpenia zvierat? Prebytok živočíšnych jedál, čo vedie k rôznym chorobám, ako je cukrovka? Pozitívne zmeny na váhe a ľahkosť po jedle? Menšie zaťaženie planéty, rešpekt voči prírode, sebe samému?

Je tento životný štýl založený naozaj na súcite so zvieratami, prírodou a ľuďmi? Čo ak existujú farmy, ktoré sa o zvieratá a produkty z nich vhodne starajú? Je potom zlé konzumovať tieto produkty? Čo ak existujú predajne, ktoré vyrábajú produkty čisto prírodné bez minimálneho zaťaženia prírody?

S hlavnou myšlienkou sa stotožňujem. Je rozumné správať sa ekologicky a vážiť si iné živočíchy. Nesúhlasím však úplne. Je správne znížiť spotrebu živočíšnych produktov. Napríklad, dať si mäso na obed len raz za týždeň. Myslím kvalitné mäso z farmy, kde viem, že sa o zvieratá dobre starajú. Kúpiť si vajcia od farmárov, kde viem, že je o sliepky adekvátne postarané. Používať ekologické verzie produktov namiesto tých, čo našu planétu zaťažujú. Nesúhlasím však s tým, že človek by mal úplne prestať jesť živočíšne produkty, ktoré obsahujú veľké množstvo bielkovín. Sú pre zdravie človeka veľmi dôležité.

Význam živočíšnych produktov

Spomeniem pár živočíšnych produktov, ktoré obsahujú neskutočné množstvo vitamínov. Ryby predstavujú jedny z najlepších zdrojov zdravých tukov. Okrem rýb obsahujú veľké množstvo zdravých tukov vajíčka. Aliancia výživových poradcov SR píše o význame mlieka a mliečnych výrobkoch. Vyznačujú sa typickými senzorickými vlastnosťami, originálnym vyváženým zložením, širokým spektrom esenciálnych zložiek, ktoré sú pre človeka veľmi dôležité.

Med - tekuté zlato, elixír života alebo hojivý zázrak. Posilňuje imunitný systém, pôsobí protizápalovo a antibakteriálne. Používa sa pri prechladnutí a iných ochorení. Základným materiálom pre získanie medu je nektár z kvetov a medovica. Tieto sladké šťavy zbierajú včely, obohatia ich z vlastného tela a ďalej ich uskladnia v plastoch, kde med nechajú dozrieť.

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách píše o význame mäsa, ktoré obsahuje ľahko stráviteľné plnohodnotné bielkoviny, vitamíny (najmä skupiny B), nenasýtené mastné kyseliny, či rôzne minerálne látky, ako sú zinok, železo a vápnik.

PODNIKOVÁ PREDAJŇA PD KOŠECA, a. s. - regionálny chovateľ, žiadny dovozca.

Poľnohospodársky dvor Košeca obhospodáruje úrodnú zem v krásnej oblasti Strážovských vrchov. Sústreďuje sa na poľnohospodársku a živočíšnu výrobu. Spracovávajú a predávajú mäso, ktoré dobre poznajú. Na salaši v Hornej porube predávajú čerstvé ovčie syry, syrové nite, bryndzu či žinčicu. Ich cieľom je predávať kvalitné mäso a kvalitné výrobky. Seno aj krmoviny pochádzajú z pozemkov, ktoré si sami obhospodáruju a zveľaďujú.

"Už pri chove hospodárskych zvierat dbáme na ich životné podmienky, stravu a zaobchádzanie s nimi."

Rastlinné produkty

Ako dôležité sú živočíšne produkty, tak nesmieme zabudnúť aj na rastlinné, ktoré sú veľmi zdravé. Stránka tvojezdravie.sk uverejnila zoznam dôležitých rastlinných výrobkov, ktorým by mali dať šancu aj mäsožravci. Vhodné rastlinné výrobky sú nielen pre vegetariánov a vegánov, ale prakticky pre kohokoľvek, kto si chce prostredníctvom stravy udržať pevné zdravie. Patria sem quinoa, fazuľa, šošovica, cícer, orechy, konopné semená, ľanová semená, čia, brokolica, listová zelenina, avokádo.

Eko produkty

Drogéria sa dá vyrábať aj s láskou k prírode. Predajňa Zemito vyrába produkty dennej potreby, ktoré sa hravo obídu bez umelých látok. Či už sú to saponáty, pracie prostriedky, či iné čističe. Ich výrobky sú vyrábané z prírodných zdrojov, šetrnými postupmi, lokálne a s vhodným obalom. Ponúkajú bytové kompostéry, nádoby na odpad, eko fľaše, termosky, nádoby na potraviny, potreby do domácnosti a iné zero waste produkty, ktoré pomáhajú k ochrane životného prostredia. Táto stránka nie je ani zďaleka jediná na slovenskom trhu.

Je pravda, že ľudia v dnešnej dobe patria medzi konzumnú spoločnosť. Bezhlavo nakupujú produkty, ktoré často ani nepotrebujú. Nezamýšľajú sa nad pôvodom produktov a ani za akých podmienok bola daná vec vyrobená. Majú výrobcovia oblečenia zabezpečené vhodné podmienky na prácu? Je braní ohľad na životné prostredie ? Je nám potreba mať plnú skriňu oblečenia? Nestačí nám pár riflí, ktoré budú kvalitné a vydržia nám niekoľko rokov? Existuje množstvo predajní s oblečením, ktoré berú ohľad na ekológiu.Slovenka patrí medzi tradičnú slovenskú značku oblečenia, ktorá okrem ekológie berie ohľad na vysokú kvalitu.

ECO-LOGIC fasion je móda, ktorá je ohľaduplná, berie pri svojej produkcii do úvahy svoj dopad na životné prostredie.

Ako sa správať ekologicky pri nakupovaní oblečenia?

1. NEKUPUJTE TAK VEĽA

Kupujte si veci z kvalitných materiálov, ktoré môžete využívať niekoľko rokov.

2. PRETRIEĎTE SVOJ ŠATNÍK A VYMIEŇAJTE SI OBLEČENIE

Vytrieďte veci, ktoré už nenosíte. Darujte ich alebo ich predajte za symbolickú cenu.

3. RECYKLUJTE

Nevhodné oblečenie môžete použiť ako handry alebo ho posunúť firmám, ktoré sa venujú spracovaniu textilu.

Či ste všežravec alebo sa rozhodnete pre jednú z týchto alternatív, je to čisto rozhodnutie na každom z vás. Určite vegetariánstvo/vegánstvo neodsudzujem. Naopak ho podporujem ale príde mi zbytočné vyradiť z jedálnička živočíšne produkty, ktoré sú pre nás potrebné a ich výroba minimálne zaťažuje životné prostredie a takisto tieto zvieratá majú dôstojný život.

Rada si prečítam akékoľvek komentáre k danej téme. Nie som žiaden odborník. Píšem len z môjho pohľadu. Nechám sa poučiť, ak má s tým niekto lepšie skúsenosti.