Zákaz predaja v nedeľu z pohľadu kresťanky a iné

Aktuálne veľmi riešená otázka. Zatvorené obchody v nedeľu, LGBTI, interupcie. Neustále hádky ľudí, ktorých sa to ani netýka.

Mám 21 rokov. Pravidelne odmalička chodievam v nedele a vo sviatok do kostola. Nie z donútenia. Nie zo zvyku. Nie kvôli rodičom. Chodím tam kvôli sebe.

Určite už každý dopredu vie môj názor na danú problematiku, pretože som kresťanka - katolíčka. Stretla som sa vo svojom živote s množstvom predsudkov. Fanatici. Veria vo vymyslené veci. Pedofília. Najhorší ľudia sú vždy veriaci. Ohovárajú, hneď ako prídu z kostola. Tvária sa najsvätejšie a pritom sú tí najhorší. Chápem, že ste sa možno vo svojom živote stretli s takýmito ľuďmi ale verte mi, že nie každý, je taký. Netreba hneď hádzať ľudí do jedného vreca - len preto lebo sú veriaci. Je ľahké ľudí súdiť. Stretávam sa stým dennodenne. Neprajné komentáre, závisť, urážanie. Stačí sa pozrieť na politickú scénu. Akoby sme zabudli na to najdôležitejšie.Rešpekt, pomoc blížnym a láska. Na všetko máme milión zlých komentárov. Odsudzujeme a často nepoznáme úplnú pravdu. Nerozumiem, kde sa v ľuďoch berie toľko zla.

Najhorší argument, ktorí mi často ľudia píšu, "ty si ešte mladá" , "časom pochopíš", "ešte si nedospela".

Niekoľko pravdivých slov z Evanjelia podľa Lukáša:

Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite?



A teraz môj názor na zatvorené potraviny v nedeľu.

VÝHODY z môjho pohľadu

Ako človek, ktorý verí v Boha, pravidelne prítomný na svätej omši, súhlasím s tým, že nedeľa by mala byť sviatočný deň. V nedeľu sa nedelá. Takto to platí aspoň v mojej rodine. Trávime čas spolu, chodíme do prírody, lebo nám to v nedeľu vyhovuje s prácou. Otvorené obchody nám netreba. Odmalička sme zvyknutý nakúpiť si v sobotu aj na ďalší deň. Donedávna v našej obci bola len COOP Jednota a Discont, ktoré v nedeľu boli zatvorené. Nikomu to nechýbalo. Boli sme tak naučený. Doteraz nechápeme ako ľudia krásny slnečný deň dokážu stráviť v nákupnom centre (samozrejme je to každého osobná vec). Nechcem sa tváriť, že som nikdy v nedeľu nenakupovala. Veľakrát cestou z kostola som skočila po čerstvé pečivo alebo ingrediencie do koláča, čo mi chýbali. Dá sa na to zvyknúť ale aj bez toho prežiť.

Ide mi hlavne o čas oddychu, strávený s rodinou alebo priateľmi. Nemusí to byť nutne nedeľa. Každému to vyhovuje v iný deň. A to je v poriadku. Nie sme všetci veriaci a aj to je v poriadku.

NEVÝHODY

Okrem toho, že som večný optimista, som aj realista. Žijem na Slovensku a viem, aké platobné podmienky tu ľudia majú. Už len z tohto hľadiska 100% príplatok v nedeľu veľa rodinám pomôže. Som toho názoru, že zamestnanci maloobchodu by sa mali sami rozhodnúť či v nedeľu chcú alebo nechcú pracovať. Prečo by sme im my mali brať to právo? Máme my ostatný vôbec čo k tomu povedať? Neberme to právo iným. Okrem samotného nakupovania v nedele sa nás to netýka.

Spomeňme si slobodné mamičky, študentov, ktorým tieto peniaze veľmi pomôžu. Verím, že čas strávený s rodinou majú aj počas týždňa.

Veľmi mi však vadí, ako nás kresťanov, ľudia odsudzujú. Používajú hanlivé výrazy. Argumenty typu: veď nech sa zavrú aj kostoly v nedeľu. Príde mi to veľmi smutné. Tak ako sa bránia práva menšín, prečo sme my veriaci na posmech? Snažíme sa žiť v láske podľa vzoru Ježiša Krista. Pomáhať druhým, nenaháňať sa za peniazmi, rozdať sa. A čo nato verejnosť? Posmech, urážky.

Ak ste sa vo svojom živote stretli s tými veriacimi, ktorí sa síce snažia robiť dobro ale nie vždy to ide ľahko, veď ruku na srdce, kto z nás je bez viny, tak sa vám ospravedlňujem. Aj za politikov, konzervatívnych, ktorí sympatizujú s fašistami len pre presadenie kresťanských hodnôt.

LGBTI

Ježiš povedal : "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého."

Nie sú homosexuáli, bisexuáli a pod. takisto ľudia ako my všetci ostatný? Je v pohode súdiť niekoho na základe orientácie? Nemajú aj oni právo na dôstojný život? Nemajú aj oni právo na zväzok, ktorí im zabezpečí práva ako nám ostatným?

Interupcia

Majú právo politici akýchkoľvek názorov a postojov rozhodovať o tak súkromnej veci ? Verím, že každá žena, ktorá sa rozhodne pre interupciu, to nebude mať v živote ľahké. Neurobila to len tak. Znásilnenie, nedostatok finančných prostriedkov. Musí to byť pre každú ženu veľmi náročné. Príde mi divné, aby o tomto rozhodoval ktokoľvek iný, ako žena sama. Tým nechcem povedať, že žena má byť nezodpovedná a povedať si, veď čo, pôjdem na potrat a hotovo. Nie! Súhlasím s tým len v prípade, že má nato žena adekvátny dôvod. Veď predsa ona s tým bude žiť do konca života. Nikto iný. Je lepšie, aby žena mala dieťa a nevedela sa o neho dobre postarať? Potom vidím tie poznámky ľudí, "načo si to dieťa vôbec robila, keď sa oň nevie ani postarať". Je to citlivá téma a riešiť ju takto verejne (hlavne mužmi) mi príde veľmi nevhodné.

Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! Dávajte a bude dané aj vám - mierou dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.