Zdravie naše jedinečné

Čo je viac ako byť zdravý? Skúsme sa opýtať chorého človeka. Byť v pohode po fyzickej ale aj psychickej stránke je základom pre dobrý život.

Každý si praje byť zdravý. Mať zdravú rodinu. Robíme však preto dostatok? Športujeme, jeme zdravo, myslíme pozitívne, máme dostatok spánku? Nech si každý odpovie sám. Napíšem vám pár vecí, ktorými sa riadim ja a takisto aj niektorí ľudia v mojom okolí. Je dôležité uvedomiť si, že to čo robím, robím preto lebo ma to baví, napĺňa. Nerobím to pre druhých, pre postavu, ale pre seba, svoje zdravie, či už fyzické alebo duševné.

Najdôležitejšia vec je dodržiavať pitný režim. Nemám namysli kofolu, džúsy či energetické nápoje. Čistá voda. prípadne minerálna voda. 2 -3 l denne? To je na každom z vás. Pre mňa najlepšou minerálnou vodou, ktorá vyviera v Slovenskom krase, je Gemerka. Bohatá na vitamíny je aj Magnézia. Jedinou nevýhodou je ich balenie v plastoch.

Prijímanie vitamínov z ovocia a zeleniny je taktiež veľmi potrebné pre ľudský organizmus. Nie dovážané jablká, postriekané. Nie rajčiny z Maďarska. Ale lokálne, najlepšie sezónne potraviny. Najlepšie z vlastnej záhrady. Sú pre nás prirodzené a najlepšie. Na záhradke si dokážeme vypestovať množstvo potravín. Zemiaky, rôzne druhy zeleniny či ovocia. Treba nato čas a veľa lásky.

Bohatým zdrojom na bielkoviny a vlákniny sú strukoviny. Hrach, šošovica, orechy, fazuľa, cícer či sója. Tieto strukoviny nie sú len veľmi zdravé, ale aj lacné. Preto si ich môže dovoliť každý.

Veľa ľudí si nevie predstaviť deň bez sladkostí (samozrejme patrím medzi nich aj ja). Sú však veľmi škodlivé pre naše zdravie. Preferujme radšej koláče domácej výroby pred napolitánkami či čokoládami. Obmedzme konzumovanie polotovarov a vysmážaných jedál, ktoré môžu byť pre nás veľmi škodlivé. Odporúčam stravovanie doma. Človek tak vždy vie, čo dané jedlo obsahuje a navyše je pripravované z lásky.

Máte pravidelný kvalitný spánok? Ani by ste neverili, ako veľmi vám spánok pomáha k fyzickému či duševnému zdraviu. Je dôležité ísť do postele v približne rovnaký čas a vytvoriť si tak denný režim.

V neposlednom rade na zdravie človeka dobre vplýva akýkoľvek pohyb. Turistika, bicykel, fitness či loptové hry? Každý má to svoje. Dôležité je, aby to človeka bavilo.

Fyzický výdaj by mal byť vyrovnaný psychickému. Človek, ktorý ma veľa fyzickej práce, si rád prečíta dobrú knižku a naopak.

Buďme vždy pozitívni! Ani si neviete predstaviť ako pozitívne myslenie a dobrá nálada, ovplyvňujú duševný stav človeka. Vyhýbajme sa stresu, obmedzujme styk s negatívnymi ľuďmi.

Medzi duševné aktivity, ktoré preferuje množstvo ľudí, patria knihy. Romány na odreagovanie či náučné knihy? Dokážu nás rozveseliť, niečo nové naučiť.

Na odreagovanie a lepšiu pohodu dobre vplývajú kamaráti. Zdvihnú nám náladu, podporia. Mať pár skutočných, verných priateľov je na nezaplatenie.

Rada by som spomenula zdravú predajňu, ktorá sa nachádza v mojom okolí. NONAfresh - vegánsky obchodík, kde nájdete zdravé jedlá a potraviny, všetko bezlaktózové a čisto rastlinného pôvodu. V predajniach (Púchov a Topoľčany) vám ochotné predavačky s radosťou pomôžu pri výbere. Pripravujú množstvo dobrôt pre ľudí s intoleranciami na rôzne potraviny. Raw tortičky, ovsené pudingy či mafiny? Môžeme tak bez výčitiek maškrtiť.

Výbornú myšlienku podporuje aj bezobalový obchodík Špajza v Nitre. BEZ OBALU, BEZ ODPADU, NA VÁHU, LOKÁLNE, EKOLOGICKY, ZERO WASTE.

Nechcem zabudnúť spomenúť mimovládnu organizáciu ĽudiaĽuďom.sk. Zaoberá sa podporou duševne chorých ľudí. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí či neistá budúcnosť. Všetko toto môže negatívne ovplyvniť duševné zdravie človeka. Veľa ľudí však reaguje negatívne na takýchto ľudí a pritom stačí malá podpora, ktorá v konečnom dôsledku môže pre človeka znamenať veľa.

Rakovina alebo iná zákerná diagnóza. Podporme všetci neziskovú organizáciu DOBRÝ ANJEL, ktorá sa snaží pomáhať ľuďom, ktorí sa kvôli závažnej choroby dostanú do finančnej krízy.

Existuje množstvo vecí, ktoré pomáhajú k lepšiemu zdraviu. Veď čo je viac, ako byť zdravý? Človek nikdy nevie, čo mu život prinesie. Preto nebuďme ľahostajní a pomáhajme, tam kde treba. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my samy.