Zbieranie odpadkov nie je hanba!

Byť "environmentaly friendly" nie je len IN ale aj znak uvedomelosti každého z nás. Správajme sa k prírode pekne a ona sa nám zato odmení svojou krásou, pokojom a energiou!

Blíži sa 22.apríl. Pre niekoho úplne bežný deň ale pre mňa a dúfam, aj pre viacerých, deň Zeme.

Mám veľmi rada prírodu, hory, turistiku ale vyhodené odpadky mi k tomu jednoducho nepasujú. Množstvo ľudí chodí do prírody načerpať energiu, oddýchnuť si, relaxovať po náročných dňoch dnešnej reality. Avšak niektorí nezodpovední jedinci si prírodu mýlia so smetiskom. Nie je problém si so sebou vziať neskutočné množstvo vecí na vrchol ale naspäť je to už ťažšie. Potom to vyzerá veľmi nepekne.

Veľakrát som sa stretla s názormi ľudí, že im osud našej planéty nie je ľahostajný ale problém je v tom, že sa hanbia ísť na ulicu a zbierať odpadky. Čo nato povedia ľudia? Budú si myslieť, že nemám nič iné na robote? Alebo načo budem ja zbierať odpadky po druhých? Majú pravdu! Ľudia v dnešnej dobe sú zvyknutý hovoriť o iných, súdiť. Ale neuvedomujú si akú veľkú službu nám tým poskytujú tzv. "EKO AKTIVISTI".

Nechcem však hádzať všetkých do jedného vreca. Určite sa nájdu slušní, zodpovední ľudia, ktorí si vážia svet okolo seba a myslia aj na ďalšie generácie, ktoré tu budú žiť po nás. Obdivujem všetky ekologické skupiny, ktoré sa akokoľvek snažia pomôcť našej planéte. Či už je to zbieraním odpadkov, kvalitným separovaním odpadu, kompostovaním alebo žijú život "zero waste".

Nedávno som išla okolo detského ihriska v našej ulici a pri pohľade na to neskutočné množstvo odpadkov, som sa až zhrozila. Hneď som si povedala, že to musím pozbierať. Našťastie som sa stretla s ľuďmi, ktorí moje správanie schvaľovali a boli vďační, že niekoho zaujíma aj svet okolo seba. Pri zbieraní som zavolala na pomoc aj chalanov, ktorí žijú v blízkosti ale moje prosby s úsmevom odignorovali. Za necelú polhodinu som nazbierala 3 vrecia odpadu a keby mám so sebou viacej vriec, tak sa určite naplnia.

Týmto príspevkov chcem povzbudiť ľudí aby neboli ľahostajní, otvorili oči a konečne si uvedomili, že odpadky nepatria do prírody. Je to také ťažké vyhodiť smeti po sebe do smetného koša ? Je to jednoduchšie vyhodiť ich na zem? Nevidím v tom rozdiel.

Na záver mám pre Vás niekoľko "Eko rád":

- Snažte sa produkovať čo najmenšie množstvo odpadu!

- Separujte odpad!

- Nekupujte to, čo nepotrebujete!

- Snažte sa veci vždy využiť, kým sa z nich stane odpad!

- Noste so sebou do obchodu, resp. vždy majú plátennú tašku!

- Zredukujte množstvo plastov používaných v domácnosti!

- Noste so sebou vždy fľašku s vodou, aby ste predišli zbytočnému kupovaniu plastov!

- Oblečenie, ktoré nenosíte, darujte!

- Majte svoj pohár na kávu vždy pri sebe!

- Obmedzte používanie mikrotenovych sáčkov!

- Používajte ekologickejšie verzie produktov ako sú: kovové slamky, kefky, eko drogéria, bavlnené obrúsky, odlíčovacie tampóny, paličky do uší!

Existuje množstvo internetových stránok, ktoré sa zaoberajú predajom eko výrobkov. Neváhajte a svojím nákupom a pozitívnym prístupom pomôžete našej planéte.